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Умерла олимпийская чемпионка 1964 года в барьерном беге Бальцер

16:15

На 82-м году жизни после непродолжительной болезни скончалась олимпийская чемпионка в барьерном беге немка Карин Бальцер, сообщает L'Equipe. На Олимпийских играх 1964 года в Токио она выиграла золото в беге на 80 метров с барьерами.

На Олимпиаде 1972 года в Мюнхене Бальцер завоевала бронзу в беге на 100 метров с барьерами. Кроме того она трижды становилась чемпионкой Европы.

На ее счету семь мировых рекордов. Также Бальцер в июне 1969 года установила первый официальный мировой рекорд на дистанции 100 метров с барьерами — 13,3 секунды.

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