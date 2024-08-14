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Сегодня, 15:44

Умерла обладательница мирового рекорда в эстафете 4x800 м Ирина Подъяловская

Ана Горшкова
Корреспондент
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Ирина Подъяловская.
Фото ВФЛА

13 августа на 65-м году ушла из жизни заслуженный мастер спорта СССР Ирина Подъяловская, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики.

Причиной смерти советской легкоатлетки стала продолжительная болезнь.

«Всероссийская федерация легкой атлетики выражает глубокие соболезнования семье Ирины Борисовны, друзьям и всей легкоатлетической общественности», — говорится в заявлении федерации.

Подъяловская специализировалась в беге на средние дистанции. Она является чемпионкой и призером чемпионатов СССР, рекордсменкой СССР и мира, заслуженным мастером спорта СССР. В 1984 году Подъяловская установила действующий мировой рекорд в эстафете 4х800 метров (7.50,17).

В последнее время Ирина Борисовна работала тренером любителей-бегунов.

Источник: https://rusathletics.info/168885
легкая атлетика
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