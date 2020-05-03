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Умер заслуженный тренер СССР по легкой атлетике Геннадий Солодов

03:00
Геннадий Солодов. Фото ВФЛА
Геннадий Солодов. Фото ВФЛА

Заслуженный тренер СССР по спортивной ходьбе Геннадий Солодов скончался на 86-м году жизни, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). В качестве спортсмена он дважды участвовал на Олимпийских играх (лучший результат — пятое место на Олимпиаде — 1964). Среди его учеников победители и призеры кубков и чемпионатов мира, Европы, СССР и России.

— Всероссийская федерация легкой атлетики выражает глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Степановича. Его преждевременный уход — невосполнимая потеря для отечественной легкой атлетики, — отмечено в сообщении.

Дополнительная информация:

http://rusathletics.info/124393

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