Умер заслуженный тренер СССР по легкой атлетике Геннадий Солодов

Заслуженный тренер СССР по спортивной ходьбе Геннадий Солодов скончался на 86-м году жизни, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). В качестве спортсмена он дважды участвовал на Олимпийских играх (лучший результат — пятое место на Олимпиаде — 1964). Среди его учеников победители и призеры кубков и чемпионатов мира, Европы, СССР и России.

— Всероссийская федерация легкой атлетики выражает глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Степановича. Его преждевременный уход — невосполнимая потеря для отечественной легкой атлетики, — отмечено в сообщении.