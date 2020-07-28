Умер победитель Олимпиады-80 Александр Аксинин

Скончался бывший советский бегун Александр Аксинин. Об этом сообщает сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Ему было 65 лет.

Аксинин — чемпион Олимпиады-1980 в Москве бронзовый призер Олимпиады 1976 года в Монреале в эстафете 4х100 м, чемпион Европы-1982, 3-кратный чемпион СССР (1976, 1978, 1980), Заслуженный мастер спорта СССР.

После завершении карьеры Аксинин работал тренером общества «Динамо». За свою тренерскую карьеру он воспитал мастера спорта международного класса и десять мастеров спорта.

После окончания тренерской карьеры он работал директором стадиона «Динамо», а затем трудился в структурах Сбербанка. Работал заведующим кафедры легкой атлетики университета имени П.Ф. Лесгафта. Личный рекорд в беге на 100 м — 10,26 сек (1980), в беге на 200 метров — 20,80 сек (1980).