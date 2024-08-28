Умер двукратный олимпийский чемпион Роден
Двукратный олимпийский чемпион ямайский бегун Джордж Роден умер на 98-м году жизни, сообщается на официальном сайте Всемирной легкоатлетической ассоциации.
О смерти спортсмена стало известно 24 августа. Причина его ухода из жизни не уточняется.
С 1946 по 1954 году ямайский бегун смог завоевать пять золотых медалей в Центральноамериканских и Карибских играх.
В 1950 году Роден стал мировым рекордсменом на дистанции 400 м, преодолев ее за 45,8 секунды. Этот рекорд смогли побить только в марте 1995 года.
На Олимпиаде 1952 года он завоевал две золотые медали — в забеге на 400 метров и эстафете 4х400 метров.
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