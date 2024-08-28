Умер двукратный олимпийский чемпион Роден

Двукратный олимпийский чемпион ямайский бегун Джордж Роден умер на 98-м году жизни, сообщается на официальном сайте Всемирной легкоатлетической ассоциации.

О смерти спортсмена стало известно 24 августа. Причина его ухода из жизни не уточняется.

С 1946 по 1954 году ямайский бегун смог завоевать пять золотых медалей в Центральноамериканских и Карибских играх.

В 1950 году Роден стал мировым рекордсменом на дистанции 400 м, преодолев ее за 45,8 секунды. Этот рекорд смогли побить только в марте 1995 года.