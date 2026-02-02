Легкая атлетика
2 февраля, 10:38

Умер бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев

Ана Горшкова
Корреспондент
Валентин Балахничев.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев умер на 77-м году жизни.

«Валентин Васильевич Балахничев умер сегодня ночью. Причина смерти пока не известна. Мы занимаемся организацией похорон», — приводит ТАСС слова главы Федерации легкой атлетики Москвы Олега Курбатова.

Балахничев был тренером сборной СССР в 1980 году накануне Олимпиады в Москве, с 1995 по 2007 год был вице-президентом Европейской легкоатлетической ассоциации.

Он руководил ВФЛА с 1991 по 2015 год. Он подал в отставку с поста президента федерации в феврале 2015 года на фоне допинговых скандалов.

Валентин Балахничев.Привел российских легкоатлетов к успеху, но лишился всего из-за допинг-скандала. Ушел из жизни экс-глава ВФЛА Балахничев

В январе 2016 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) пожизненно отстранила Балахничева от любой деятельности, связанной с легкой атлетикой. Основанием послужила его причастность к сокрытию допинг-пробы Лилии Шобуховой. В 2020 году парижский суд приговорил Балахничева к трем годам тюремного заключения в рамках процесса по делу о коррупции в руководстве World Athletics.

Источник: ТАСС
Валентин Балахничев
