Умер бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев умер на 77-м году жизни.

«Валентин Васильевич Балахничев умер сегодня ночью. Причина смерти пока не известна. Мы занимаемся организацией похорон», — приводит ТАСС слова главы Федерации легкой атлетики Москвы Олега Курбатова.

Балахничев был тренером сборной СССР в 1980 году накануне Олимпиады в Москве, с 1995 по 2007 год был вице-президентом Европейской легкоатлетической ассоциации.

Он руководил ВФЛА с 1991 по 2015 год. Он подал в отставку с поста президента федерации в феврале 2015 года на фоне допинговых скандалов.

В январе 2016 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) пожизненно отстранила Балахничева от любой деятельности, связанной с легкой атлетикой. Основанием послужила его причастность к сокрытию допинг-пробы Лилии Шобуховой. В 2020 году парижский суд приговорил Балахничева к трем годам тюремного заключения в рамках процесса по делу о коррупции в руководстве World Athletics.