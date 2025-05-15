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Допинг

15 мая 2025, 14:00

Украинскую прыгунью Бех-Романчук отстранили за допинг

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) сообщил о временном отстранении от соревнований украинки Марины Бех-Романчук.

В заявлении уточняется, что в допинг-пробе чемпионки Европы 2022 года в тройном прыжке обнаружили запрещенное вещество (тестостерон).

В 2025 году 29-летняя Бех-Романчук не выступала на международных соревнованиях. В 2024 году она участвовала в турнирах в Германии, Франции и Монако. Лучшим результатом стало третье место в тройном прыжке на соревнованиях в Монако в июле.

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легкая атлетика
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