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Допинг

14 мая 2025, 19:11

Украинского толкателя ядра Кокошко дисквалифицировали на 22 месяца

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) сообщил о дисквалификации украинца Романа Кокошко.

В заявлении уточняется, что бронзовому призеру чемпионата Европы в помещении в толкании ядра запретили участвовать в соревнованиях в течение 22 месяцев. В 2024 году он трижды пропустил допинг-тесты.

Срок дисквалификации 28-летнего Кокошко отсчитывается с 20 декабря 2024 года.

На Олимпиаде-2024 в Париже украинский спортсмен не прошел квалификацию и занял итоговое 22-е место.

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легкая атлетика
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