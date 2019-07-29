Украинский легкоатлет может быть дисквалифицирован за допинг

Украинский толкатель ядра Андрей Семенов вошел в предварительный список отстранения антидопингового подразделения Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF AIU), информирует Inside the Games.

В допинг-пробе 35-летнего легкоатлета, которую он сдал в 2011 году во время чемпионата мира в Тэгу, обнаружено наличие туринабола.

Теперь ему грозит двухлетняя дисквалификация. На ЧМ в Тэгу он занял только 22-е место. Свой лучший результат (20,63 м) он показал на соревнованиях в Донецке в августе 2011 года.