Украинская легкоатлетка показала, как сжигает калории от гамбургера за 45 секунд. Она круче Роналду

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко опубликовала новое видео в своем Instagram.

На видео украинка показала, как она за 45 секунд сжигает калории от гамбургера. Сначала Левченко сделала упражнение, находясь в позиции низкого старта на коврике и передвигая ногами, не сдвигаясь с места, а затем, когда 45 секунд истекли, начала есть.

Ранее запустил форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду запустил челлендж. Он состоял в том, чтобы за 45 секунд из положения лежа на спине достать руками до поднятых ног максимальное количество раз. Ему это удалось 142 раза.

22-летняя Юлия Левченко — серебряный призер чемпионата мира, серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы в помещении.