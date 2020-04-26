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Украинская легкоатлетка показала, как сжигает калории от гамбургера за 45 секунд. Она круче Роналду

14:48
Юлия Левченко. Фото Instagram.
Юлия Левченко. Фото Instagram.
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Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко опубликовала новое видео в своем Instagram.

На видео украинка показала, как она за 45 секунд сжигает калории от гамбургера. Сначала Левченко сделала упражнение, находясь в позиции низкого старта на коврике и передвигая ногами, не сдвигаясь с места, а затем, когда 45 секунд истекли, начала есть.

Ранее запустил форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду запустил челлендж. Он состоял в том, чтобы за 45 секунд из положения лежа на спине достать руками до поднятых ног максимальное количество раз. Ему это удалось 142 раза.

22-летняя Юлия Левченко — серебряный призер чемпионата мира, серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы в помещении.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/B_cJcXtHbie/

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