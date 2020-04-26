Украинская легкоатлетка показала, как сжигает калории от гамбургера за 45 секунд. Она круче Роналду
Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко опубликовала новое видео в своем Instagram.
Again, again and again :) It's NIKE LIVING ROOM CUP ?? ?45 seconds = 132 ?? If you need a motivation create your own fun way? Thanks @dinaashersmith ?? Let's Try if you want @anisiya_lochman @alexander_titarenk0 @shurka.poltavets @alexrezanov #livingroomcup #playinside @nike
На видео украинка показала, как она за 45 секунд сжигает калории от гамбургера. Сначала Левченко сделала упражнение, находясь в позиции низкого старта на коврике и передвигая ногами, не сдвигаясь с места, а затем, когда 45 секунд истекли, начала есть.
Ранее запустил форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду запустил челлендж. Он состоял в том, чтобы за 45 секунд из положения лежа на спине достать руками до поднятых ног максимальное количество раз. Ему это удалось 142 раза.
22-летняя Юлия Левченко — серебряный призер чемпионата мира, серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы в помещении.
Дополнительная информация: