Украинская легкоатлетка Легонькова временно отстранена за нарушение антидопинговых правил

Совет независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) временно отстранил украинку Наталью Легонькову после обнаружения в ее допинг-пробе запрещенного препарата эритропоэтина.

На официальном сайте организации отмечается, что отстранение вступило в силу с 21 августа.

41-летняя Легонькова за карьеру побеждала в марафонах в Быдгоще (Польша), Эдинбурге (Шотландия), Тулузе (Франция), Лос-Анджелесе (США) и дважды занимала первое место в Белфасте (Северная Ирландия). В 2016 году спортсменка принимала участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, где стала 87-й.