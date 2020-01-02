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Угандийский бегун начал праздновать до окончания забега и упустил победу

09:39

Курьезный случай произошел во время забега на 15 километров по улицам Сан-Паулу (Бразилия). Угандийский бегун Якоб Киплимо упустил победу на самом финише соревнований.

Киплимо лидировал в соревнованиях и, когда до финиша оставалось несколько метров, и он успел вскинуть руки, отмечая победу. Однако в последний момент его опередил кениец Кибивотт Канди, который выскочил сзади.

Результат победителя — 42 минуты 59 секунд, он установил новый рекорд. Спортсмен из Уганды уступил ему одну секунду. Для Канди это третья победа в нынешнем году. Гонка в Сан-Паулу проводится ежегодно в день святого Сильвестра.

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