Угандийский бегун начал праздновать до окончания забега и упустил победу

Курьезный случай произошел во время забега на 15 километров по улицам Сан-Паулу (Бразилия). Угандийский бегун Якоб Киплимо упустил победу на самом финише соревнований.

Qu? final en la San Silvestre de Sao Paulo ??



Gracias a @Gol por la retransmisi?n pic.twitter.com/9uxdHDroRA — Miguel del Pozo (@ricohill8) December 31, 2019

Киплимо лидировал в соревнованиях и, когда до финиша оставалось несколько метров, и он успел вскинуть руки, отмечая победу. Однако в последний момент его опередил кениец Кибивотт Канди, который выскочил сзади.

Результат победителя — 42 минуты 59 секунд, он установил новый рекорд. Спортсмен из Уганды уступил ему одну секунду. Для Канди это третья победа в нынешнем году. Гонка в Сан-Паулу проводится ежегодно в день святого Сильвестра.