Вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Эдуард Безуглов в интервью «СЭ» высказал свое отношение к идее компенсировать 250 долларов за оплату заявки на нейтральный статус только призерам соревнований. В этом году заявление в международную федерацию (WA) впервые стало платным для самих российских атлетов.

— Мне само решение о выплате этой суммы не очень понятно, — отметил Безуглов. — В WA объяснили этот сбор необходимостью дополнительных усилий с их стороны при рассмотрении заявок. Но в этом есть известная доля лукавства. Во-первых, пакет документов, который отправляется, максимально полный и проверен как в РУСАДА, так и в ВФЛА. Никаких особых трудозатрат его рассмотрение не требует. Во-вторых, счета, которые выставляются со стороны WA по оплате работы рабочей группы, настолько велики, что требовать за рассмотрение заявок чуть более 60 гарантированно чистых атлетов дополнительные 15000 долларов — несколько удивительно. Что касается того, кто должен платить, то здесь все очевидно: заявки на нейтральный статус подают атлеты, которые никогда ни в чем не были замешаны и которые имеют перспективы выступлениях на международных стартах. В этой ситуации им должна помогать родная федерация. Но я лично думаю, что когда ситуация с участием в этих стартах разрешится, то президент и президиум федерации эти взносы постараются компенсировать всем. (Наталья Марьянчик)

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