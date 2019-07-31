Участники полумарафона пробегут по историческому центру Санкт-Петербурга

4 августа 2019 года в Санкт-Петербурге пройдет СПБ полумарафон "Северная столица". Тысячи любителей бега со всего мира выйдут на старт, чтобы стать частью уникального спортивного события и пробежать по историческому центру одного из самых красивых городов России.

Бегунам будут предложены две дистанции на выбор: 21,1 км и 10 км. Старт и финиш обеих дистанций состоится на Дворцовой площади — напротив Зимнего дворца, в котором располагается музей "Эрмитаж". Уникальный маршрут соревнований будет проходить в один круг мимо главных символов города. Участникам откроются живописные виды на Невский проспект, Казанский собор, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Адмиралтейство и Исаакиевский собор.