Участие Шубенкова в чемпионате России находится под вопросом

Обладатель серебряной медали мирового первенства 2017 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков, травмировавшийся на июньском этапе "Бриллиантовой лиги" в Марокко, может пропустить чемпионат России, который пройдет с 24 по 27 июля в Чебоксарах. Об этом сообщил личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.

- Шубенков не сможет выступить на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне и на турнире в Венгрии, который пройдет 9 июля, - цитирует ТАСС Клевцова. - Под большим вопросом находится и его участие в чемпионате России. Для подготовки к чемпионату мира этот старт очень важен для нас, но выйти на него он сможет только в том случае, если полностью вылечится. Рисковать здоровьем спортсмена, готовящегося к чемпионату мира и Олимпийским играм, мы не имеем права.

О результатах лечения судить пока сложно. Нужна четкая диагностика, а из-за того, что отек сустава еще не сошел, делать магнитно-резонансную терапию пока нет смысла. Будем надеяться, что до операции дело не дойдет.

В случае, если Шубенков не успеет восстановиться к чемпионату России, мы попробуем набрать форму через старты в августе и сентябре. У нас пока четыре, нужно найти пятый. Самое обидное, что у Сергея по ходу сезона был подъем, о чем и результаты его говорят, но этот Маклеод нам все испортил.