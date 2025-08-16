У легкоатлеток из Канады и Франции возникли проблемы со сдачей гендерных тестов

Легкоатлетки из Франции и Канады столкнулись с проблемами сдачи генетических тестов на определение пола к чемпионату мира в Токио, сообщает Reuters.

По данным источника, канадским спортсменкам заявили, что гендерные тесты, которые они недавно прошли, не соответствуют требованиям World Athletics, в результате чего они вынуждены сдавать новые тесты до 1 сентября. Французские спортсмены ищут возможность сделать тесты за пределами своей страны, так как Министерство здравоохранения и Министерство спорта Франции признали их незаконными.

В компании Dynacare, которая занималась тестами легкоатлеток из Канады, заявили, что проблема заключалась в том, что им были предоставлены образцы слюны, но для тестирования требовались образцы крови.

Французская федерация легкой атлетики планировала провести тестирование спортсменов на национальном чемпионате, но ей сообщили, что «такие тесты запрещены французским законом о биоэтике, принятым в 1994 году».