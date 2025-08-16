Легкая атлетика
У легкоатлеток из Канады и Франции возникли проблемы со сдачей гендерных тестов

Легкоатлетки из Франции и Канады столкнулись с проблемами сдачи генетических тестов на определение пола к чемпионату мира в Токио, сообщает Reuters.

По данным источника, канадским спортсменкам заявили, что гендерные тесты, которые они недавно прошли, не соответствуют требованиям World Athletics, в результате чего они вынуждены сдавать новые тесты до 1 сентября. Французские спортсмены ищут возможность сделать тесты за пределами своей страны, так как Министерство здравоохранения и Министерство спорта Франции признали их незаконными.

В компании Dynacare, которая занималась тестами легкоатлеток из Канады, заявили, что проблема заключалась в том, что им были предоставлены образцы слюны, но для тестирования требовались образцы крови.

Французская федерация легкой атлетики планировала провести тестирование спортсменов на национальном чемпионате, но ей сообщили, что «такие тесты запрещены французским законом о биоэтике, принятым в 1994 году».

Глава World Athletics Себастьян Коу рассказал о&nbsp;новых правилах допуска спортсменок к&nbsp;соревнованиям в&nbsp;женской категории.25 тысяч анализов по 100 долларов каждый. Начинается самое масштабное секс-тестирование в истории спорта

Источник: Reuters
легкая атлетика
  • Николай

    Все гермафродиты !

    16.08.2025

    • Тренер Кретовой — о решении бегуньи переехать в США: «Я разочарован, у меня нет слов»

    Кипьегон победила в беге на 3000 м с лучшим результатом сезона в мире на этапе «Бриллиантовой лиги»

    Takayama

