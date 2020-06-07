Легкая атлетика
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Легкая атлетика

У Кастер Семени и ее супруги родилась дочь

11:58
Кастер Семеня и Виолет Расебойе. Фото Instagram.
Кастер Семеня и Виолет Расебойе. Фото Instagram.
Теги:

В семье двукратной олимпийской чемпионки из ЮАР Кастер Семени и ее жены Виолет Расебойе несколько месяцев назад появилась новорожденная девочка, которую назвали Орой, сообщает южноафриканское издание Daily Sun.

Сама Семеня в Instagram в последние дни выкладывает фото детской одежды и кроссовок, а также опубликовала открытку с изображением одежды для новорожденного и надписью «baby».

Ранее достижения Семени побудили IAAF провести расследование по поводу половой принадлежности Семени. Многие считали ее гермафродитом и даже мужчиной, обращая внимание, в частности, на явное отсутствие женских черт в фигуре и внешности. Но в результате гендерных тестов было доказано, что Кастер является женщиной, но с природно высоким уровне мужских гормонов.

Бегунья пропустила чемпионат мира 2019 года из-за новых правил, обязавших ее с помощью гормональных препаратов снижать содержание мужского гормона тестостерона в организме.

Легкая атлетика: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
16
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир