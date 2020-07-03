«Тяжелейший удар по спортсменам». ВФЛА выступила с заявлением по ситуации с решением World Athletics

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выступила с заявлением по ситуации с решением World Athletics.

«Решения, прозвучавшие во вчерашнем заявлении World Athletics, вызвали у меня глубокое разочарование, — заявил президент федерации Евгений Юрченко. — Отказ в выдаче нейтрального статуса — тяжелейший удар по спортсменам. Я уже говорил ранее и мнения своего не изменил, на мой взгляд, увязка выдачи нейтрального статуса с выплатой штрафа по делу Лысенко — неприемлемый шаг, но World Athletics этот шаг сделала. Мне очень жаль, что в этой ситуации основной удар — страшный, катастрофический — приходится на наших спортсменов, которые являются заложниками тех ошибок, которые были допущены известными нам людьми в предыдущий период.

Выплата штрафов в сложившейся экономической ситуации для нас оказалась неподъемной. Таких средств у федерации нет. Мировой экономический кризис, связанный с последствиями пандемии коронавируса, не обошел стороной и ВФЛА, находившуюся и до пандемии в крайне нестабильном финансовом состоянии. Средства не были найдены. Я комментировал ранее и хочу повторить, самостоятельно решить проблему выплаты штрафов мы не можем. При этом с нашей стороны касательно поиска этих средств? было сделано все возможное.

World Athletics, к сожалению, отказывается учитывать экономическую и эпидемиологическую ситуации, и тот ущерб, который был нанесен пандемией в России и мире. Будем продолжать переговоры по возможным путям выхода из этого кризиса».

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) подтвердила, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не выплатила штраф до 1 июля и не предоставила информацию о том, когда средства будут перечислены.

World Athletics отложила рассмотрение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским атлетам до совета, который пройдет в конце июля.

Сумма первой части штрафа составляет 5 миллионов долларов, его необходимо было выплатить до 1 июля, иначе ВФЛА будет исключена из World Athletics, а спортсмены рискуют пропустить все международные турниры, включая Олимпиаду. Штраф был присужден за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко.