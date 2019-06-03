Тягачев считает, что из-за дела Лысенко российские легкоатлеты могут пропустить Олимпиаду

Почетный президент ОКР Леонид Тягачев, считает, что дело легкоатлета Данила Лысенко грозит российским представителям этого вида спорта пропуском Олимпиады-2020 в полном составе.

— Если подозрения в фальсификации доказательств в деле о пропуске Лысенко трех допинг-тестов подтвердятся, вряд ли кто-то из наших легкоатлетов поедет на Олимпийские игры, — цитируют Тягачева "Известия". — И это будет огромная потеря, учитывая сколько медалей разыгрывается в этой дисциплине и какой потенциал есть у наших молодых спортсменов. Мы не досчитаемся минимум трех-четырех медалей, а для таких спортсменов, как Мария Ласицкене и Сергей Шубенков, это станет настоящей трагедией.

Лысенко с 3 августа 2018 года временно отстранен от международных соревнований по причине пропуска нескольких допинг-тестов. Расследование показало, что чиновники из ВФЛА могли сфальсифицировать документы по его делу.