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Турнир по прыжкам в высоту с участием Ласицкене в Белоруссии перенесли из-за дождя

Иван Шитик
Корреспондент
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Непрекращающийся дождь и сильный ветер стали причиной переноса на среду турнира по прыжкам в высоту среди женщин на Кубке Белоруссии в Бресте, информирует ТАСС.

Турнир по прыжкам в высоту среди женщин, одной из участниц которого является Ласицкене, должен был стартовать во вторник в 19.00 (мск).

«Из соображений безопасности и заботы о здоровье участниц было принято решение перенести соревнования в женских прыжках в высоту на среду. Причиной переноса стали непрекращающийся дождь и шквальный ветер. Прыгать сейчас было бы безумием, хотя мужчины-высотники сегодня чуть позже все-таки приняли решение выступать. Но я считаю их решение неправильным», — сообщила менеджер олимпийской чемпионки Ольга Назарова.

Источник: https://tass.ru/sport/15197405
Мария Ласицкене (Кучина)
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