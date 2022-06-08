Трусова: «Мне давно хотелось попробовать свои силы в прыжках в длину»

Серебряный призер олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова прокомментировала участие на неделе легкой атлетики в Москве.

«Дорогие друзья, уже завтра я приму участие в соревнованиях по легкой атлетике. Мне давно хотелось попробовать свои силы в прыжках в длину. Все это очень вдохновляюще, потому что всегда интересно пробовать что-то новое, но и очень волнительно. Поэтому приходите в Лужники на Неделю легкой атлетики — поддержать меня и других прекрасных спортсменов. До скорой встречи», — цитирует «РИА Новости» Трусову.

Неделя легкой атлетики пройдет с 7 по 13 июня на Северном спортивном ядре Лужников. С 8 по 9 июня пройдут соревнования по прыжкам в длину и тройным прыжкам.

17-летняя Александра Трусова завоевала серебряную медаль в одиночном на катании на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Фигуристу опередила российская спортсменка 18-летняя Анна Щербакова.