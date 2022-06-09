Трусова о выступлении в прыжках в длину: «Мне очень понравилось»

Фигуристка Александра Трусова объяснила, почему решила попробовать себя в прыжках в длину. 9 июня олимпийская призерка прыгнула на 4,19 с четвертой попытки.

— Почему выбрала именно прыжки в длину?

— Хотела попробовать что-то новое. Тем более есть такая возможность.

— За четыре попытки ни разу не заступили. В чем секрет?

— Так получилось. Мне показали как делать. Сначала я заступала два раза, потом прыгала от начала. Это опыт. Я очень рада. Мне очень понравилось.