«Ненависти к Америке у меня нет». Советский тренер объяснил, почему нормально относится к США

Тренер сборной СССР в 70-80-е годы Станислав Возняк, специализировавшийся на метательных видах в легкой атлетике, в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к американцам.

— Вы поработали в Ираке, на Кубе. Ненавистью к Америке пропитались?

— Вообще во мне этого нет. Я с американцами много общался. В 1996 году приезжал с чилийцами на Олимпиаду в Атланту, привез Герта Вайля. С чилийцами всю Латинскую Америку объехал. Меня пригласили в центр переподготовки тренерских кадров, который в Аргентине. Два раза там преподавал. Тренеры съезжались со всей Латинской Америки. Я общительный!

— Могли бы с такой коммуникабельностью работать там до сих пор.

— Меня пытались перекупить.

— Не американцы ли?

— Мы приехали с женой в Парагвай. В Чили у меня был контракт на 1,5 тысячи долларов. Такой же, как и на Кубе. На руки из них давали 400, остальное забирал наш олимпийский комитет.

— Выдавали долларами?

— Конечно. Вот приглашают с женой в Парагвай. Ладно, прилетаем. Как раз ураган назревал. Встретили в аэропорту, везут на машине. Жара страшная, душно, открыты окна... Останавливаемся на перекрестке — девчонки лет двенадцати лезут прямо в окна, предлагают себя!

— За 10 долларов?

— Я что, приценивался, что ли? Еще не хватало!

— Не стесняясь вашей жены?

— Да! Она посмотрела на все это — и сразу: «Все, никакого Парагвая. Забудь».

— Сразу обратно в аэропорт?

— Да нет, неудобно так-то. На следующий день нас принимали в олимпийском комитете. Потом повезли в государственный комитет по спорту. Там предложили контракт — 2 тысячи долларов в месяц. Я поблагодарил и полетел обратно в Чили. Там, как узнали, сразу прибавили зарплату. Дотянули до тех же 2 тысяч. Испугались!

— На ваших личных деньгах прибавка сказалась?

— Да. Стал немножко больше получать на руки.