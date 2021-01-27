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Допинг

Тренер Шубенкова опроверг информацию о положительном допинг-тесте легкоатлета

19:48
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Тренер чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова, Сергей Клевцов опроверг информацию News.Ru о том, что спортсмен сдал положительный допинг-тест.

«Нет никаких комментариев, потому что, скажем так, это не соответствует действительности. Им хочется писать, пусть пишут», — цитирует «РИА Новости» Клевцова.

По данным «СЭ», 30-летний Шубенков сдал положительную допинг-пробу, но сохраняет шанс на оправдание. Спортсмен ожидает вскрытия пробы «Б».

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