Тренер чемпиона мира-2015 в беге с барьерами Сергея Шубенкова Сергей Клевцов скептически отреагировал на рекомендации Антикоррупционного легкоатлетического органа (AIU) исключить Всероссийскую федерацию легкой атлетики из ВФЛА. Представители AIU рекомендовали приостановить выдачу российским легкоатлетам разрешения на выступление в нейтральном статусе.

— Мы не знаем многих деталей, в том числе о чем говорилось в переписке между ВФЛА и AIU. Поэтому я не сказал бы, что такое заявление было ожидаемо для нас, — цитирует «РИА Новости» Клевцова. — Особенно та форма, в которой выступил AIU. Это же какой-то «дикий запад»: предлагают или так, или так, без вариантов. Они не хотят волокиты, поэтому и предлагают в такой неуклюжей и грубой форме сделку: сдавайтесь, а мы будем допускать ваших спортсменов в нейтральном статусе. Из этого можно сделать вывод, что каких-то неопровержимых доказательств на всех людей, участвующих в этом процессе, у них нет.

В этом смысле очень обидно, что спортсмены и тренеры выступают разменной монетой во всех этих манипуляциях. Трудно сказать, как все сейчас будет раскручиваться дальше. Это как у Ленина, кризис верхов: одни не хотят, другие не могут.

Я думаю, теперь в этот процесс вмешается более высокое руководство. Потому что сейчас конкретно подвисает вся легкая атлетика. Если государству на весь наш вид спорта не плевать, то включиться должен кто-то повыше. К чему это приведет, лично я не знаю. Пока не готов оценивать наши шансы выступить на Олимпиаде в Токио. Будем посмотреть, как говорится, могут ли целый вид спорта привнести в жертву амбициям отдельных граждан.