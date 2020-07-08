Тренер Шубенкова не верит, что легкоатлет готов сменить гражданство

Личный тренер чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова Сергей Клевцов не верит, что атлет может принять решение о смене спортивного гражданства из-за проблем во Всероссийской федерации легкой атлетики.

— Я не думаю, что последние слова Шубенкова о том, что он якобы может сменить гражданство, стоит расценивать всерьез. Для себя вариант переезда в другую страну я исключаю. Да и он, думаю, тоже, — цитирует Клевцова ТАСС. — К сожалению, я предполагаю, что мой спортсмен может быть надолго лишен права выступать за рубежом. Но очень хочется думать, что этого не произойдет. Запрет на международные старты для того же Шубенкова лишен какого-то здравого смысла. Но отрицать вероятности худшего исхода тоже нельзя, конечно.