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Тренер Шубенкова не верит, что легкоатлет готов сменить гражданство

8 июля 2020, 17:23
Сергей Шубенков. Фото AFP
Сергей Шубенков. Фото AFP
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Личный тренер чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова Сергей Клевцов не верит, что атлет может принять решение о смене спортивного гражданства из-за проблем во Всероссийской федерации легкой атлетики.

— Я не думаю, что последние слова Шубенкова о том, что он якобы может сменить гражданство, стоит расценивать всерьез. Для себя вариант переезда в другую страну я исключаю. Да и он, думаю, тоже, — цитирует Клевцова ТАСС. — К сожалению, я предполагаю, что мой спортсмен может быть надолго лишен права выступать за рубежом. Но очень хочется думать, что этого не произойдет. Запрет на международные старты для того же Шубенкова лишен какого-то здравого смысла. Но отрицать вероятности худшего исхода тоже нельзя, конечно.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8915579

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