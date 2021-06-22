Тренер Шубенкова назвал недоразумением ситуацию с допинговым разбирательством

Тренер Сергей Клевцов отметил, что ситуация с разбирательством Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по делу россиянина Сергея Шубенкова о нарушении антидопинговых правил является недоразумением.

В конце января Шубенков сообщил, что получил письмо от независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU), но из юридических соображений не стал раскрывать детали. 21 июня были проведены слушания по этому делу, по итогам которых было признано отсутствие вины спортсмена. Во вторник World Athletics оправдала Шубенкова по делу о нарушении антидопинговых правил.

«Справедливость восторжествовала, — цитирует ТАСС Клевцова. — Все, что произошло с моим спортсменом, это сплошное недоразумение, и я очень рад, что все закончилось так. Шубенков не совершал никакого нарушения, поэтому вынесенное по нему решение вполне логично. Я не хочу сейчас думать о том, как вся эта нервотрепка отразится на дальнейших результатах спортсмена».

«Мы сейчас в Чебоксарах и спокойно готовимся к чемпионату России. Говорить об олимпийских перспективах пока сложно, так как у Шубенкова нет нейтрального статуса. Надеюсь, что в оставшиеся шесть дней World Athletics даст ему допуск, принимая в расчет безупречную репутацию Шубенкова», — добавил специалист.

5 мая спортсмен подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций на получение нейтрального статуса, необходимого для участия в международных стартах, в том числе на Олимпиаде в Токио. Легкоатлетический олимпийский турнир пройдет с 30 июля по 8 августа.