«Вскрыли квартиру с милицией, лежит на полу мертвая». Как погибла олимпийская чемпионка Мельник

Тренер сборной СССР в 70-80-е годы Станислав Возняк, специализировавшийся на метательных видах в легкой атлетике, в интервью «СЭ» рассказал о смерти олимпийской чемпионки 1972 года Фаины Мельник.

— Вы вспомнили хирурга Илизарова. Многие ведь еще в те времена говорили: это какой-то проходимец, фантазер.

— Я с ним не встречался. Но Брумель о нем много рассказывал, другие спортсмены: рисковый, всегда идет на резкое обострение, чужое мнение не признает. Многое на собственной шкуре испытал. Что-то я сомневаюсь, что обычная медицина вернула бы Брумеля в строй. А я, видите, как хромаю?

— Что ж не поставите новый сустав?

— Да многие советуют! Но вот мой друг Коля Кулик, самбист. Руководил научной всей группой сборной СССР. Здоровенный такой. Кубанский казак — как и я. Нас даже путали. Один сустав сделал. Радуется. Радовался.

— А дальше?

— Не прижился сустав-то! Уехал на Кубань без жены, без детей. Через три дня нашли мертвым в комнате. Упал и не мог встать.

— Какая ужасная смерть.

— Такая же, как у Фаины Мельник.

— Это вообще легенда. Олимпийская чемпионка-1972. Первая женщина в мире, метнувшая диск за 70 метров. 11 мировых рекордов.

— А погибла вот так же. Абсолютно ни с кем не контактировала. Только со Светой Кривелевой, своей ученицей. Тоже олимпийской чемпионкой. Она и подняла тревогу — Фаина не подходит к телефону. Вскрыли квартиру с милицией. Лежит на полу мертвая.

— Своеобразный человек, судя по всему?

— Вот вам одна история: на 70-летие Фаины ее тренер Ким Буханцов преподнес ей роскошный букет роз. Так она взяла и при людях его отшвырнула!

— Ого!

— Вот такой был характер. А Ким ее олимпийской чемпионкой сделал. Переживал страшно из-за этой сцены, чуть ли не в слезах говорил: «Я в нее вложил столько сил, здоровья...» Да и до сих пор страдает.

— Вы же с ней работали в сборной?

— Вот вам история. В 1980 году открыли Олимпийскую деревню, все команды стали туда заезжать. Встал вопрос и о нашей. Сыч меня спрашивает: «Ты как считаешь, стоит?» — «Валентин Лукич, ни один метатель до выступления в Олимпийской деревне появляться не должен!» — «Я тебя поддерживаю...»

— Почему?

— Юра! Слушайте дальше! Фаина Григорьевна Мельник идет к Сычу жаловаться: Возняк, мол, отменил заезд в Олимпийскую деревню. Добавляет: «Я опытный человек, знаю, как готовиться. Буду в деревне». Сыч ей отвечает: «Нет, не будешь. Как решил Возняк — так и сделаешь».