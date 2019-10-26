Легкая атлетика
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Легкая атлетика

Тренер: «Признание Ласицкене легкоатлеткой года — праздник для всех нас»

22:34

Старший тренер сборной России по прыжкам Антон Назаров отметил, что Мария Ласицкене заслужила быть признанной лучшей легкоатлеткой года в Европе. По его словам, это большой праздник для всей российской легкой атлетики.

— Это очень здорово для всей российской легкой атлетики, для всех нас это большой праздник. Мария — величайшая спортсменка современности, заслужила эту награду, — цитирует «РИА Новости» Назарова. — Хорошо, что ее оценили в Европе и мире. Она знает, как нужно работать, как достигать своих целей. Она выиграла почти все титулы, что есть, но пока не была олимпийской чемпионкой. И Мария будет готовиться к Играм, чтобы победить.

?Мария — очень добрый и открытый человек, прекрасный спортсмен. Она достойно провела минувший сезон, одержала блестящие победы на многих стартах.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191026/1560261779.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир