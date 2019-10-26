Старший тренер сборной России по прыжкам Антон Назаров отметил, что Мария Ласицкене заслужила быть признанной лучшей легкоатлеткой года в Европе. По его словам, это большой праздник для всей российской легкой атлетики.

— Это очень здорово для всей российской легкой атлетики, для всех нас это большой праздник. Мария — величайшая спортсменка современности, заслужила эту награду, — цитирует «РИА Новости» Назарова. — Хорошо, что ее оценили в Европе и мире. Она знает, как нужно работать, как достигать своих целей. Она выиграла почти все титулы, что есть, но пока не была олимпийской чемпионкой. И Мария будет готовиться к Играм, чтобы победить.

?Мария — очень добрый и открытый человек, прекрасный спортсмен. Она достойно провела минувший сезон, одержала блестящие победы на многих стартах.