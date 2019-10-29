Тренер Ласицкене вспомнил, как мотивировал ее в совсем юном возрасте

Геннадий Габрилян, тренер лучшей легкоатлетки Европы 2019 года Марии Ласицкене, рассказал об особенном для спортсменки старте в 10-летнем возрасте.

— Первое соревнование по прыжкам у нее было в 10 лет, — цитирует pressball.by. — И она проиграла старт девочке на год старше. Взяла калачиком высоту 1 метр, а соперница — 1,05. Я тогда был судьей и меня пригласили участвовать в награждении. Вручаю ученице грамоту и говорю: «Поздравляю, Кучина Мария Александрова, эта девочка когда-нибудь вдохновит нас своими результатами». А потом, уже на взрослом уровне у Маши в интервью спросили — какая у вас самая дорогая победа? И она вспомнила тот старт и сказала, что до сих пор хранит ту грамоту.

В этом году Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.