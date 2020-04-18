Тренер Ласицкене рассказал об особенностях восприятия спортсменкой своих прыжков

Тренер российской легкоатлетки Марии Ласицкене Геннадий Габрилян рассказал, почему не советует своей подопечной изучать видеозаписи своих прыжков.

— Потому что иначе произойдет сбой: человеку, как правило, не нравится смотреть на себя со стороны и не нравится слышать свой голос, ведь изнутри каждый видит себя совершенно иначе, — цитирует тренера RT. — Если начать перестраивать себя таким образом, чтобы нравиться себе со стороны, неизбежно начнешь себя ломать. А я стараюсь, чтобы ее внутренний мир оставался таким, каким она его ощущает.

У нас был случай в 2014 году в Осло, где Маша выиграла соревнования, впервые соревнуясь с Анной Чичеровой и Бланкой Влашич. Когда после соревнований мы шли через разминочный зал, там на огромном экране показывали ее последний прыжок, который, кстати, получился очень классным. Я остановился и безо всякой задней мысли сказал: «Смотри, Манюня, как раз ты прыгаешь». И вдруг она мне выдает: «Фу-у, как же все плохо! Как медленно, оказывается, я бегу».

Ну а я на том примере еще раз убедился в правильности того, что ей совершенно не нужно смотреть на себя со стороны.

— Значит, вы в работе вообще не используете видеосъемку?

— Использую постоянно и в тренировках, и в соревнованиях, но делаю это исключительно для себя, для своего анализа.