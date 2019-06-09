Тренер Ласицкене: "Пора действовать по-настоящему жестко. Со всеми, кто топит легкую атлетику"

Геннадий Габрилян, тренер Марии Ласицкене, на своей странице в Инстаграме прокомментировал решение ИААФ в очередной раз оставить в силе отстранение России.

– В марте 2018 года я уже обращался с просьбой не сдавать нашу легкую атлетику. И продолжаю сегодня.

Российские легкоатлеты уже в который раз, честно борются в нейтральном статусе и побеждают на международных стартах. А вы, как выяснилось, до сих пор не в силах навести порядок у себя, для того, чтобы вернуть своим же спортсменам флаг и гимн.

Пора не на словах, а на деле действовать по-настоящему жестко. Со всеми, невзирая на ранги и титулы, кто своими поступками или бездействием топят легкую атлетику. Подставляют ее и при этом находят оправдания.

Кого вы еще пытаетесь обмануть??? – написал Габрилян.​

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