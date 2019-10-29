Геннадий Габрилян, тренер лучшей легкоатлетки Европы 2019 года Марии Ласицкене, отметил, что разработал нескольких упражнений, каждое из них закладывает нужную информацию в подсознание.

— Я закладываю нужную информацию сразу в подсознание, минуя сознание. И это кардинально отличается от всеобщего принципа обучения, — рассказал в интервью «Прессболл» Габрилян.

Моя главная задача состоит в том, чтобы модель, закрепленная на тренировке, на соревнованиях работала еще эффективнее. Вот почему мы на занятиях никогда не прыгаем выше 185. Взяли и все — довольны, значит, мы готовы. Едем на старт, Маша делает пробные попытки на 170 и 180 и начинает соревнования со 185.

И чем более ответственные соревнования, тем больше выделяется норадреналин. Наука давно бьется над проблемой как закладывать информацию в подсознание, минуя сознание. Все практики утверждают, что это возможно только в двух случаях. В первом, естественном, когда младшие подражают старшим. И во втором, искусственном, с помощью гипноза. Мой путь — третий, который придумал сам.

Я разработал нескольких упражнений, каждое из них закладывает нужную информацию в подсознание. Каждое несет определенные задачи. Вроде по отдельности все сложно, но когда соединяешь их в кольцо, то все сразу становится понятным. Насколько сложно, настолько все и просто. У меня есть последователи, которые проводят даже семинары. Я не делаю секрета из своей методики. Кто хочет понять, как я это делаю, просто приглашает для проведения мастер-класса.

В этом году Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.