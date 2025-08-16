Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Легкая атлетика

16 августа, 15:23

Тренер Кретовой — о решении бегуньи переехать в США: «Я разочарован, у меня нет слов»

Тренер бегуньи Анастасии Кретовой Андрей Трегубов прокомментировал решение спортсменки уехать на учебу в США.

«Если сказать, что я разочарован решением Анастасии переехать в США, то это не сказать ничего, у меня нет слов», — цитирует Трегубова ТАСС.

Специалист рассказал, что год назад в разговоре со своей подопечной он советовал ей продолжить тренироваться в России.

«Я с ней 10 лет работал, она ко мне пришла еще маленькой девочкой. Я ее оберегал от излишних нагрузок не для американцев, а чтобы продуктивно в дальнейшем работать с ней и достигать результата», — добавил тренер.

Кретова является победительницей юниорского чемпионата России в эстафете 4x400 м и бронзовым призером в беге на 400 м.

18-летняя спортсменка подписала контракт с университетом штата Канзас (США).

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
легкая атлетика
Читайте также
Аделина Сотникова и Дмитрий Попко тайно поженились
Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2026
У армейцев не получается отходить от сборных, а у красно-белых будет матч имени Романова. Что ждать от предстоящего дерби между «Спартаком» и ЦСКА
Как развивается коррупционный скандал на Украине. Разбор
Песков заявил об отсутствии согласия Киева на ведение переговоров по плану США
WSJ сообщила о подготовке ЕС собственного плана мира для Украины
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • No Name 4

    Выбор между Играми БРИКС и NCAA очевиден!

    18.08.2025

  • No Name 4

    Работа тренера - не только нагрузки, но еще и воспитание. Похоже, эту часть Андрей Трегубов провалил. Да и вообще, образование в США - это круто, это востребованный диплом, связи и шансы!

    18.08.2025

  • Патриот Великой России

    Так допуска на топ турниры нету вот главная беда !

    17.08.2025

  • Александр Иванов

    Тут все очень просто - если ты спортсмен РФ и хочешь выступать - уезжай из фашистского путинстана в другую страну, меняй спортивное гражданство. И никак иначе.

    16.08.2025

  • pupkin-221

    пошла по стопам прыгуньи Даши Клишиной !

    16.08.2025

    • Журова: «Российская легкая атлетика за 10 лет очистилась от допинга»

    У легкоатлеток из Канады и Франции возникли проблемы со сдачей гендерных тестов

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости