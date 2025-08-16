Тренер Кретовой — о решении бегуньи переехать в США: «Я разочарован, у меня нет слов»

Тренер бегуньи Анастасии Кретовой Андрей Трегубов прокомментировал решение спортсменки уехать на учебу в США.

«Если сказать, что я разочарован решением Анастасии переехать в США, то это не сказать ничего, у меня нет слов», — цитирует Трегубова ТАСС.

Специалист рассказал, что год назад в разговоре со своей подопечной он советовал ей продолжить тренироваться в России.

«Я с ней 10 лет работал, она ко мне пришла еще маленькой девочкой. Я ее оберегал от излишних нагрузок не для американцев, а чтобы продуктивно в дальнейшем работать с ней и достигать результата», — добавил тренер.

Кретова является победительницей юниорского чемпионата России в эстафете 4x400 м и бронзовым призером в беге на 400 м.

18-летняя спортсменка подписала контракт с университетом штата Канзас (США).