Тренер Красильниковой — о возможной смене гражданства: «Настя предана России до мозга костей»

Михаил Кузнецов, личный тренер бегуньи Анастасии Красильниковой, отреагировал на информацию о том, что она может сменить спортивное гражданство.

Ранее спортсменка в интервью matchtv.ru заявила, что получала предложения о смене гражданства. «Я пока об этом думала, но мы пока еще не решили это вопрос», — сказала Красильникова.

По словам личного тренера, слова бегуньи были неверно истолкованы.

«Я прочитал, что Настя якобы сказала журналистам по поводу продолжения своей карьеры полчаса назад, и сразу связался с ней. Могу сказать, что сестры Аня и Настя Красильниковы преданы России до мозга костей, они ждут, когда у нас появится возможность выступать на международных стартах. Это очень талантливые спортсменки и по своему потенциалу ничем не уступают моим прошлым ученицам, которые приносили стране медали чемпионатов мира и Олимпийских игр. Мне очень обидно, когда слова одной из моих воспитанниц неправильно истолковываются и подаются в прессе», — цитирует Кузнецова ТАСС.

8 августа Красильникова стала победительницей соревнований по бегу на 3000 метров с препятствиями на чемпионате России по легкой атлетике.