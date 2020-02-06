Track and Field: Шубенков — лучший спортсмен за 10 лет в беге с барьерами на дистанции 110 м
13:08
Российский легкоатлет Сергей Шубенков — лучший спортсмен десятилетия в беге с барьерами на дистанции 110 м по версии американского журнала Track and Field. За этот пероид он завоевал золотую медаль чемпионата мира-2015 и дважды стал чемпионом Европы (2012, 2014).
В прыжках в высоту третьим стал чемпион мира и Европы Иван Ухов, серебряные призеры чемпионатов мира Данил Лысенко и Алексей Дмитрик заняли восьмое и девятое места соответственно.
В прыжках в длину пятое место занял Александр Меньков. В метании молота восьмым стал Сергей Литвинов-младший.
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