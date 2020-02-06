Легкая атлетика
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Легкая атлетика

Track and Field: Шубенков — лучший спортсмен за 10 лет в беге с барьерами на дистанции 110 м

13:08
Теги:

Российский легкоатлет Сергей Шубенков — лучший спортсмен десятилетия в беге с барьерами на дистанции 110 м по версии американского журнала Track and Field. За этот пероид он завоевал золотую медаль чемпионата мира-2015 и дважды стал чемпионом Европы (2012, 2014).

В прыжках в высоту третьим стал чемпион мира и Европы Иван Ухов, серебряные призеры чемпионатов мира Данил Лысенко и Алексей Дмитрик заняли восьмое и девятое места соответственно.

В прыжках в длину пятое место занял Александр Меньков. В метании молота восьмым стал Сергей Литвинов-младший.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир