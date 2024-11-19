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Томашова не стала подавать апелляцию на решение о лишении ее олимпийской медали

Камила Абдурахманова
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Организация Athletics Integrity Unit (AIU) объявила об отмене результата российской бегуньи Татьяны Томашовой на дистанции 1500 метров на Олимпиаде 2012 года.

Спортсменка не стала подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о лишении ее серебряной медали из-за нарушения антидопинговых правил. В сентябре CAS аннулировал результаты Томашовой, показанные в период с 21 июня 2012 года по 3 января 2015 года.

«AIU рад завершить еще одно дело LIMS (базы данных московской антидопинговой лаборатории) и гарантировать, что спортсмены, которые соревновались чисто, будут признаны законными обладателями медалей. Мы стремимся защищать честность в легкой атлетике, и даже когда соревнования уже давно прошли, мы будем тщательно расследовать возможные нарушения», — сказал председатель AIU Дэвид Хоуман.

Летом 2012 года Томашова заняла четвертое место на Олимпиаде в Лондоне в беге на 1 500 м, но затем из-за дисквалификации двух турецких спортсменок была удостоена серебряной медали соревнований. Томашова является чемпионкой мира 2005 года в беге на 1 500 м. Взятый в 2007 году анализ крови Томашовой дал отрицательный результат. Позднее за нарушение антидопинговых правил (подмену допинг-проб) после разбирательства в CAS в Лозанне в 2009 году Томашова была дисквалифицирована на 2 года и 9 месяцев.

Источник: ТАСС
Татьяна Томашова
МОК
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