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7 февраля 2025, 16:45

Толкательница ядра Трофимец попробовала себя в роли пилота в бобслее

Алина Савинова

Российская толкательница ядра Снежана Трофимец на сборе национальной команды России по бобслею в Китае совершила несколько тренировочных спусков на монобобе.

«Снежана Трофимец на сборе в Пекине в качестве разгоняющей выполнила большой объем тренировочной работы. Также она попробовала себя в качестве пилота и совершила несколько спусков на монобобе. Тренерскому штабу было очень важно понять, насколько быстро эта спортсменка может адаптироваться к новым трассам. Теперь мы намерены продолжить эту практику после возвращения спортсменки в Россию. Ближайший тренировочный сбор в Сочи стартует 9 февраля», — приводит ТАСС слова тренера спортсменки Анны Макаровой.

В 2022 году Трофимец выиграла летнюю Спартакиаду в толкании ядра. После этого она решила попробовать свои силы в бобслее. В 2024-м разгоняющая и пилот Анастасия Дудкина стали победительницами зимней Спартакиады по бобслею в женском бобе-двойке.

Источник: ТАСС
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