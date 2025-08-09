Ткалич стала семикратной чемпионкой России в беге на 400 метров

Легкоатлетка Полина Ткалич стала чемпионкой России в беге на 400 метров. Турнир проходит в Казани.

Спортсменка показала результат 50,52 секунды. Ткалич стала чемпионкой России в седьмой раз в карьере в беге на 400 метров.

Второе место заняла Екатерина Живаева (51,53 секунды), третьей стала Анна Садовничева (51,65).

У мужчин золото на этой дистанции выиграл Максим Федяев (45,84), второе место занял Данил Вешняков (45,89), третье — Александр Масютенко (46,24).

В женском беге на 400 метров с барьерами чемпионкой России стала Эмилия Тангара (54,93), серебро выиграла Кристина Вершинина (56,48), бронзу — Екатерина Беланович (56,76).