Тимановская: «Тренеры уверяли, что я толстая, могли позволить шутку о моих щеках»

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала о расстройстве пищевого поведения из-за тренировок. Девушка призналась, что всегда пристально следила за цифрой на весах.

«Десять лет своей жизни я посвятила спорту: ежедневные тренировки, соревнования, смена тренеров, знакомства с известными людьми, постоянные путешествия по всему миру, жизнь в разных частях Европы, тысячи камер вокруг, хорошие призовые и контракты. Так выглядит жизнь профессиональной спортсменки. И все это держится на одной цифре. Цифре на весах. Поэтому все, что ты делаешь каждый день — концентрируешься на своем весе и том, как ты выглядишь. Точнее, держалось. И на самом деле, это абсолютное вранье, но мне навязали эту мысль.

Ведь если эта цифра увеличивается на N кг, ты можешь потерять все. Так мне говорили мои белорусские тренеры. Они уверяли меня в том, что я толстая, могли позволить себе отпустить шутку о моих щеках в присутствии группы, говорили, что не будет результата, пока я не похудею, контролировали меня на сборах и соревнованиях, запрещали мне есть мясо и определенные продукты. Самая жесть была, когда тренер ходил со мной в столовую и говорил, что я могу кушать, а что нет.

Так в твою жизнь приходят диеты: марафоны похудения, планы питания, изматывающие тренировки, диетолог. Спустя время большинство девочек заканчивают с расстройством пищевого поведения. Так случилось и со мной — булимия и компульсивное переедание», — написала Тимановская.

Спортсменка рассказала, что ей удалось похудеть до желаемой цифры, однако из-за потери веса у нее появилось множество проблем, в том числе — боязнь еды.

«У меня перестали идти КД, я находилась в жуткой депрессии, у меня совсем не было ни сил, ни желания что-либо делать, тем более тренироваться. И решила, что это пора остановить», — добавила спортсменка.

Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 м. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 м из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге.

Девушка публично выразила недовольство этим решением, из-за чего белорусские власти решили вывезти ее из Токио. После скандала Тимановская получила польскую гуманитарную визу и улетела в Варшаву.