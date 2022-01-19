Тимановская: «Только после переезда в Польшу я вздохнула полной грудью»

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая во время Олимпиады в Токио оказала в центре скандала и бежала в Польшу, отметила, что теперь испытывает чувство свободы.

«Какие чувства я испытываю после переезда в другую страну? Самое сильное чувство, которое я испытываю внутри себя, это чувство свободы, — написала Тимановская в Instagram. - Мне бы очень не хотелось, чтобы оно покидало меня. Здесь, в Варшаве, я осознала, что у меня нет зависимости от локации, не стоит привязываться к одному месту, ведь никогда не знаешь, как повернётся твоя жизнь. У меня появилось много знакомых, возможностей, и открылись те двери, в которые я стучала. Я собираюсь связать свою деятельность исключительно с теми проектами, о которых давно грезила и которыми жила, сейчас я на первой ступеньке своего пути перед чем-то очень крутым.

Когда я жила в Беларуси, даже и не замечала, как мою свободу постоянно ограничивают. В какой-то степени я считала это нормой, но только после переезда в Польшу, когда я вздохнула полной грудью, поняла, что значит — быть свободной! Я сама себе ставлю рамки, и они гораздо уже тех, которые ставит передо мною общество. Поэтому моё личное пространство довольно большое. Уже исходя из своего опыта, я могу сказать, что это чувство приходит не сразу, оно приходит после того, как понимаешь, что реализуешься как человек.

Если сформулировать коротко, то свобода для меня — это понимание, что я автор своей жизни. Когда этому не мешают другие и когда я оказываюсь сильнее всех обстоятельств, тогда я наиболее свободна. И наоборот. Каждый человек — режиссёр собственной жизни, поэтому не нужно ссылаться ни на власть, ни на время, ни на окружение, ни на прочие внешние вещи. Свобода всегда начинается изнутри. И только от тебя зависит, будешь ты свободным или нет".