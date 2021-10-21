Легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, что после произошедшего на Олимпиаде в Токио получала угрозы. По словам 24-летней спортсменки, на нее также вылился шквал негатива.

«Мне желали болезней и смерти, угрожали сломать руки. По их мнению, я подстилка, иуда... Никогда прежде я не получала такого хейта. Что я сделала? Высказалась о халатности тренерского штаба прямо в разгар Олимпиады, — написала Тимановская в Instagram. — И за это в итоге получила огромный шквал негатива от так называемых ябатек и кучи ботов. За все это время у меня назрело несколько вопросов: откуда столько агрессии? Есть ли у нее предел? Откуда это желание оскорблять и унижать?

Знаете, я отвечала, я пробовала разговаривать. И всегда есть две категории ответов: 1) тишина; 2) словесный бездоказательный понос. Меня обвиняют в том, что я предала страну, но не кажется ли вам, дорогие ябатьки, что это страна, а точнее, те, кто ею управляют, предали всех нас? Я говорю сейчас и о тех, кому пришлось покинуть родную землю, и о вас, потому что, возможно, вы следующие на очереди".

Напомним, Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 м. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 м из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге.

Девушка публично выразила недовольство этим решением, из-за чего белорусские власти решили вывезти ее из Токио. После скандала Тимановская получила польскую гуманитарную визу и улетела в Варшаву.