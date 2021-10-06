«Мы даже собаку выгуливаем с охраной». Тимановская рассказала о «тяжелой» жизни под охраной в Варшаве

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала о своей жизни с мужем Арсением под охраной в Варшаве. По словам 24-летней спортсменки, это довольно тяжело.

«Недавно я писала о том, что мы с мужем уже 2 месяца живем в Варшаве под охраной, — написала Тимановская в Instagram. — К сожалению, это вынужденная мера. Многие люди уезжают из Беларуси ради своей безопасности, и мы не исключение. Вначале нам казалось, что это круто. Сейчас я могу сказать, что это тяжело. Безусловно, все меры приняты ради безопасности, мы это очень ценим и будем следовать протоколу столько, сколько будет необходимо.

Первое время нам практически нельзя было выходить из дома — только на очень важные встречи. Постепенно свободы появилось больше. Мы перебрались в квартиру, которую арендовали, я начала тренироваться, но нас не перестали охранять. Все наши действия и передвижения согласованы, даже поход в магазин за продуктами. Это звучит забавно, но мы даже собаку выгуливаем с охраной.

Сейчас я мечтаю об очень простых вещах, мне не хватает встреч с друзьями, походов по магазинам, прогулок в городе. Так много нового здесь для нас и столько мест хочется посетить, поужинать в кафе или застрять в каком-нибудь торговом центре на пару часов, но в данный момент принимаю новую реальность. Просто знаю, что однажды наша жизнь станет самой обычной".

Напомним, Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 м и 200 м. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 м из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге.

Девушка публично выразила недовольство этим решением, из-за чего ее решили вывезти из Токио. После скандала Тимановская получила польскую гуманитарную визу и улетела в Варшаву.