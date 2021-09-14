Тимановская: «Несколько «сториз» в Инстаграме и тебя нужно срочно ликвидировать»

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская еще раз рассказала, из-за чего ей пришлось покинуть родину и бежать в Польшу.

«30 июля 2021-го все кардинально изменилось, — написала Тимановская в Instagram. — Несколько «сториз» в «Инстаграме» — и вот ты уже неугодная, нестабильная и скандальная, которую нужно срочно ликвидировать. Первые дни августа со стороны, наверное, были больше похожи на захватывающие сцены из фильма, но только не для меня. Во-первых, не было попкорна. А во-вторых, все же это моя жизнь. Мне, конечно, нравится фраза «жизнь интереснее любого сценария», но не настолько... Реальность такова, что теперь у меня все по-новому».

Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 м. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 м из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Девушка публично выразила недовольство этим решением, из-за чего ее решили вывезти из Токио.

После скандала Тимановская получила польскую гуманитарную визу и улетела в Варшаву.