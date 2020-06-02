Российская легкоатлетка Дарья Клишина поделилась мнением о протестах в США. 25 мая полицейский задержал 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, применив удушающий прием. После этого Флойд погиб, что вызвало волнения в США.

— Я была во Флориде, люди там спокойны, в том числе по части коронавируса, — сказала Клишина в прямом эфире Instagram журналистки Марии Командной. — Потихоньку открываются пляжи, рестораны. Потом приехала в Атланту, там начинались уже протесты. Нам нельзя уже было выходить вечером. там разгромили огромный торговый центр, у нас это как ЦУМ или ГУМ. Плюс разгромили другой торговый центр, где были брендированные вещи. Ущерба там на 65 миллионов. Разгромили ресторан, в который я любила ходить.

Сейчас я приехала в Нью-Йорк, начались протесты в Бруклине, потом распространились. Сейчас были погромы на Таймз-сквер. Здесь тоже нельзя выходить с 8 вечера до 6 утра.

Каждый день по 100 раз транслируется все об этом. Темнокожие в шоке, они бунтуют, пытаются доказать, что они равны со всеми. Протесты уже не имеют правовой политической составляющей. Официальный протест должен был проходить днем. Страдают люди, которые ни в чем не виноваты. Были люди, у которых был свой малый бизнес, им сжигают магазины, хотя они ни в чем не виноваты.