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Тарасова — об Исинбаевой: «Почему русский человек не может жить там, где ему сегодня хорошо?»

Алина Савинова
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Татьяна Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, которая назвала бывшую легкоатлетку Елену Исинбаеву предательницей Родины.

Ранее Исинбаева в интервью СМИ заявляла, что ее воинские звания носят чисто номинальный характер. Кроме того, экс-спортсменка удалила со своих страниц в соцсетях фотографии с президентом России Владимиром Путиным и упоминания о принадлежности к движению Putin Team.

«Не понимаю, что такого сделала Исинбаева. Что такого, что она живет в Испании? Разве русский человек не может там жить? Исинбаева не отказывалась от России. Не понимаю, почему наш человек не может жить там, где ему сегодня хорошо. У нас в стране нет таких правил», — цитирует Тарасову Sport24.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о&nbsp;поступке Елены Исинбаевой. «Спортсмены не рабы, а Исинбаева не предатель». В России бурно обсуждают новые заявления Вяльбе

Тренер отметила, что Исинбаева является выдающейся спортсменкой, которая прославила Россию, поэтому ей нельзя предъявлять никаких претензий.

42-летняя Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира (на открытом воздухе и в помещении), а также обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.

Источник: Sport24
Елена Исинбаева
Татьяна Тарасова
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