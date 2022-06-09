Тарасова о выступлении Трусовой в легкой атлетике: «Она разносторонняя и талантливая девочка во всем»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» прокомментировала выступление российской фигуристки Александры Трусовой в Неделе легкой атлетики в Москве.

«Она разносторонняя и талантливая девочка во всем. Хочется поздравить ее тренера. Это очень хорошая работа тренера», — сказала Тарасова «СЭ».

17-летняя фигуристка приняла участие в соревнованиях по прыжкам в длину. Первый прыжок — 3,80; второй — 3,94, третий — 4,10, последний, четвертый прыжок получился 4,19.