Тарасова: «Евгений Трофимов был для Исинбаевой как отец»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева приехала на церемонию прощания со своим тренером Евгением Трофимовым.

«Это достойный человеческий поступок со стороны Исинбаевой, говорящий о ее хороших чертах. Это ее тренер, они многие годы были близки, вместе добивались больших побед. Евгений Трофимов был для нее как отец. Исинбаева поступила как хороший человек», — цитирует «ВсеПроСпорт» Тарасову.

О смерти заслуженного тренера России Евгения Трофимова в возрасте 80 лет стало известно 3 января. Он работал с Исинбаевой дважды: с 1997 по 2006 год и с 2010 по 2013 год.