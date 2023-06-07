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Сегодня, 19:23

Лебедева: «Нас же вроде как вернули. Но это шило на мыло»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева прокомментировала отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

— Нас же с одной стороны вроде как вернули. Но это шило на мыло, нам все равно нельзя выступать. Да, к нам могут приезжать международники, но мы не можем, даже в нейтральном статусе. Хорошо, что к нам кубинцы приехали, в соцсетях видела фотографии, все с ними фотографировались. Приехали турки, белорусы. Ту же Екатерину Коневу немного взбодрила конкуренция с Виолеттой Скворцовой в тройном прыжке. Она злющая спортсменка, ей нужен раздражитель. В Сочи они подзарубились, — сказала Лебедева.

Сергей Шубенков (справа). «Это тоже требует мужества». Что ждет российскую легкую атлетику после восстановления в правах

Татьяна Лебедева (легкая атлетика)
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