ТАСС: World Athletics в марте рассмотрит возможность восстановления ВФЛА в своих правах

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) рассмотрит статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Совет World Athletics рассматривает статус Всероссийской федерации легкой атлетики на каждом своем заседании после заслушивания доклада председателя нашей рабочей группы по России. Совет сделает это снова на следующем заседании 9-10 марта», — сообщает ТАСС со ссылкой на в пресс-службу World Athletics.

Ранее конгресс World Athletics принял решение о продлении отстранения ВФЛА. Она была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года из-за допингового скандала в российской легкой атлетике.